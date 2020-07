Aantal besmettingen na monitorenkamp deint uit: al 19 Chiro-leiders testen positief op covid-19

Nadat Chiro Klein-Vorst (Laakdal) dinsdag besliste om 94 kinderen niet op kamp te laten vertrekken, werden woensdag bij enkele leiders van Chiro Oevel (Westerlo) en Chiro ’t Olmke (Balen-Olmen) coronabesmettingen vastgesteld. De getroffen leiders namen 6 juli ook deel aan de monitorenopleiding in Malle. Als de testresultaten van de leiders met wie zij contact hadden bekend zijn, zullen de Chiro-afdelingen in Oevel en Olmen beslissen of ze volgende week op kamp vertrekken. Dat doen ze in samenspraak met Chiro Vlaanderen en de lokale besturen.