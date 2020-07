IOC-voorzitter Bach: “De Spelen van Tokio moeten en zullen het licht aan het einde van de tunnel zijn”

De Olympische Spelen zijn volgens IOC-voorzitter Thomas Bach volgend jaar belangrijker dan ooit. “De sportwedstrijden in Tokio moeten en zullen het licht aan het einde van de tunnel zijn”, zei de Duitser woensdag in een videoboodschap. “We leven in een tijd van grote onzekerheid. Uiteindelijk kunnen de Olympische Spelen een geweldig signaal zijn van hoop, optimisme, solidariteit en eenheid.”

De Spelen zouden deze vrijdag beginnen. Vanwege het coronavirus is het evenement met een jaar uitgesteld. “Beschermende maatregelen en de gezondheid van alle deelnemers hebben de hoogste prioriteit. We willen de spellen aanpassen aan de omstandigheden van de crisis”, aldus Bach, die met het IOC de atleten financieel zo goed mogelijk wil ondersteunen. De ondersteuningsprogramma’s zijn met een jaar verlengd.

Eerder op de dag zei de voorzitter van het organisatiecomité Yoshiro Mori dat er tegen volgende zomer een vaccin op de markt moet zijn. “Als de situatie blijft zoals het vandaag is, dan zullen we de Spelen niet kunnen organiseren”, zei de Japanner. Hij voegde eraan toe niet in een doemscenario te geloven. “Ik kan mij niet inbeelden dat de situatie van dit jaar volgend jaar zal verder duren.”