Test Aankoop wil onderzoek naar luchtvaart

De consumenten­organisatie Test Aankoop en de Europese verbruikersvereniging BEUC vragen de Europese Commissie om de praktijken van de luchtvaartmaatschappijen tijdens de coronacrisis te onderzoeken, en de maatschappijen te dwingen de rechten van de consument te respecteren.

In ons land heeft Test Aankoop afgelopen maand 2.500 klachten over omstreden praktijken van luchtvaartmaatschappijen geregistreerd. Die klachten gaan over reizigers die gedwongen worden om vouchers te accepteren in plaats van een terugbetaling voor een geannuleerde vlucht, het gebrek aan informatie over het recht op vergoeding, vouchers tegen slechtere voorwaarden of nieuwe vluchten tegen hogere prijzen. Die praktijken zijn een inbreuk op de EU-verordening inzake de rechten van de passagiers, zegt Test Aankoop. ‘De Commissie is het best geplaatst om actie te ondernemen.’

Verzekeraars berispt

Ondertussen werden ook meerdere verzekeraars de afgelopen weken op de vingers getikt door de ­financiële waakhond FSMA, omdat ze de algemene voorwaarden van reisannulatieverzekeringen hadden aangepast als gevolg van de coronapandemie. Daarbij werd, bijvoorbeeld, plots de dekking van schade als gevolg van een pandemie uitgesloten. Nieuwe voorwaarden mogen alleen worden toegepast op nieuwe contracten.