Op het proces van Hollywoodacteur Johnny Depp tegen de Britse tabloidkrant ‘The Sun’ heeft zijn ex-vrouw Amber Heard voor de derde dag op rij getuigd. Ze herhaalde hoe Depp haar meermaals heeft geslagen en met de dood heeft bedreigd.

