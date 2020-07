Kim Clijsters heeft wat last aan de buikspieren en speelt met wisselend succes op World Team Tennis

Na twee wedstrijden rust stond Kim Clijsters woensdag opnieuw op het veld tijdens de World Team Tennis in West-Virginia. Geen enkelspel dit keer, wel het gemengd dubbel en het vrouwendubbel. “Ze heeft een beetje last van de buikspieren”, zei coach Luke Jensen. Op reserve won ze gemengd dubbel met 5-2, maar verloor ze meteen nadien het vrouwendubbel met dezelfde cijfers.

Na vijf enkelspelen in zes dagen, aangevuld met enkele dubbelwedstrijden, bouwde Kim Clijsters maandag en dinsdag in het World Team Tennis twee dagen rust in. Woensdag tekende ze opnieuw present voor het duel van haar New York Empire tegen de San Diego Aviators. Want zonder Clijsters was New York Empire van de derde naar de zevende plaats gezakt in het klassement en enkel de top-vier speelt de halve finales. “Als Clijsters speelt, dan winnen we”, zei New York Empire coach Luke Jensen vlak voor de partij tegen de San Diego Aviators. “En we kunnen een zege nu wel gebruiken na drie zeges en vier nederlagen. Ze is de meest dominante kracht in het World Team Tennis: mentaal is ze top en haar forehands en backhands zijn geweldig. Maar ze maakt maar net haar comeback na jarenlange afwezigheid en drie kinderen. En dus moesten we de voorbije dagen haar belasting een beetje managen”, gaf Jensen een verklaring voor haar forfait van de voorbije dagen. “Ze had een beetje last van de buikspieren en we willen haar niet overbelasten. Daarom zal ze enkel in het dubbelspel in actie komen en ze zal haar service anders aanpakken. Ze zal veel variëren met haar opslag. Met topspin bijvoorbeeld en misschien zal ze zelfs onderhands opslaan als ze te veel last heeft. We laten haar pas als laatste serveren, dan hoeft ze misschien maar één keer per match op te slaan. We willen niet dat de lichte verrekking die ze heeft, erger wordt. Maar ze wil zelf graag spelen en winnen. Dit is héél belangrijk voor haar.”

Zo’n vaart liep het niet tijdens het gemengd dubbelspel aan de zijde van Jack Sock tegen Coco Vandeweghe en Ryan Harrison. De service van Clijsters ging niet zo hard als vorige week, maar onderhands opslaan bleek geen enkele keer nodig. Bovendien bewoog onze 37-jarige landgenote vlot over het terrein en had ze met enkele goeie slagen zeker haar aandeel in de 5-2-winst.

Even later trad Clijsters samen met Sabine Lisicki ook aan in het vrouwendubbelspel tegen Coco Vandeweghe en Nicole Melichar. De 30-jarige Duitse Lisicki is echter de zwakste schakel in het New York Empire-team en dat kreeg een Clijsters op reserve ook niet rechtgetrokken. Een break op de opslag van Lisicki bleek fataal. Clijsters ging samen met de Duitse met 5-2 de boot in. Zo stond het na twee sets in het duel tussen New York Empire en San Diego Aviators 7-7.