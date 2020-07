Antwerpen verstrengt coronamaatregelen: registratieplicht in horecazaken

Door de stijgende coronacijfers verstrengt burgemeester Bart De Wever (N-VA) de coronamaatregelen in Antwerpen. Zo moeten horecazaken contactgegevens van klanten bijhouden. De maatregelen gaan in vanaf zaterdag 25 juli.

De Wever laat op Twitter weten dat Antwerpen extra coronamaatregelen neemt ‘vanwege het stijgend aantal coronabesmettingen in onze stad’. De coronacijfers in de stad Antwerpen zijn al een tijdje alarmerend.

Voor horecazaken geldt vanaf zaterdag een registratieplicht, meldt De Wever. Zij moeten vanaf dan contactgegevens van klanten bijhouden. De coronamaatregelen zullen er ook strenger gecontroleerd worden. ‘Bij manifeste overtredingen’ zullen ze ‘zonder uitzondering gesloten worden, zelfs indien het de eerste overtreding betreft’.

Verder verplicht het stadsbestuur mondmaskers op alle markten en kermissen, net zoals in alle publiek toegankelijke ruimtes, ‘tenzij men zit om te consumeren of bij statische activiteiten waarbij voldoende afstand gegarandeerd kan worden’. Wie in een café naar het toilet gaat of wie door een fitnesszaal loopt, zal dus een mondmasker moeten dragen.

Antwerpen stelt ook een verbod op ‘hoogrisicovol consumptiegedrag’ in, zoals het delen van alcoholische dranken of het gebruik van een waterpijp, een verbod op alcoholverkoop voor take-away tussen middernacht en zeven uur ’s ochtends.

Tot slot komt er een verbod op samenscholingen boven tien personen buiten het strikte gezinsverband of wanneer de afstandsregels niet gerespecteerd worden.

Andere steden

Ook andere steden hebben al verstrengde maatregelen aangekondigd. De politie in Tienen mag deelnemers van illegale bijeenkomsten die zich manifest niet houden aan de coronamaatregelen naast een boete ook een verplichte coronatest opleggen.

Leuven verplicht het dragen van een mondmasker bij evenementen op het openbaar domein waar versterkte muziek gespeeld wordt.

