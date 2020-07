Tiense burgemeester legt verplichte coronatest op bij illegale bijeenkomsten

De politie in Tienen mag deelnemers van illegale bijeenkomsten die zich manifest niet houden aan de coronamaatregelen naast een boete ook een verplichte coronatest opleggen. Dat heeft burgemeester Katrien Partyka (CD&V) beslist.

Vanwege de stijging van het aantal besmettingen kan de politie die geconfronteerd wordt met illegale private of andere bijeenkomsten waarbij mensen zich niet houden aan de regels voortaan naast een geldboete ook een verplichte coronatest opleggen. Het resultaat moet binnen de vijf werkdagen afgeleverd worden. Indien dit niet gebeurt, wordt een nieuw pv opgemaakt.

‘Indien de test positief is, dient de huisarts dit verder op te volgen en in overleg met de betrokkene de nodige maatregelen op het vlak van quarantaine en dergelijke te nemen. We zijn in Tienen ook van plan om samen met huisartsen een lokale contacttracing op te starten zodat we een beter zicht krijgen op lokale uitbraken van besmettingen’, aldus de burgemeester.

De voorbije weken zette het Tiense stadsbestuur sterk in op sensibilisering. Sinds 21 juli is in deze stad ook het dragen van een mondmasker vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht op plaatsen op het openbare domein waar de regels van de social distancing niet kunnen nageleefd worden, zoals openbare markten. Deze verplichting geldt ook bij het betreden van openbare gebouwen.

Leuven

Ook Leuven neemt extra maatregelen. De stad verplicht het dragen van een mondmasker bij evenementen op het openbaar domein waar versterkte muziek gespeeld wordt. ‘Met versterkte muziek komen mensen dichter bij mekaar om te praten en spreken ze luider’, aldus burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A).

Het stadsbestuur maakt bovendien momenteel een risico-inschatting op maat voor elke activiteit, en zal de mondmaskerplicht mogelijk nog uitbreiden naar andere locaties. De politie van haar kant zet het verscherpt toezicht verder op de naleving van de coronamaatregelen.