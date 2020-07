Zweden heeft meer vrouwen dan mannen als predikant

Voor het eerst heeft Zweden meer vrouwen dan mannen als predikant. Zestig jaar na de eerste vrouwelijke wijding, zijn van de 3.060 predikanten 1.533 vrouw en 1.527 man, aldus de Zweedse (Lutherse) Kerk.

De voormalige protestantse staatskerk van het Scandinavische land staat het vanaf 1958 toe vrouwen tot priester te wijden, in tegenstelling tot de Katholieke Kerk. Twee jaar later werden de eerste drie gewijd.

‘De gelijkstelling kwam sneller dan we hadden verwacht’, zegt de Zweedse Kerk. Eerder werd uitgegaan van 2090. Tegenwoordig proberen veel parochies zowel een man als een vrouw de mis te laten opdragen tijdens de zondagsdienst. De vrouwen verdienen gemiddeld 215 euro per maand minder. Die kloof is er nog wel, constateerde een krant.

Het aandeel vrouwelijke studenten in het priesteronderwijs is geleidelijk gestegen, vooral na de scheiding van kerk en staat in 2000. In 2013 was van de Zweedse studenten die een priesteropleiding volgden, ongeveer 70 procent vrouw.