Magneetvissers stoten op wapens in kanaal Brussel

Magneetvissers van de groep ND Metal detection Benelux vonden vorige week zeven wapens in een kanaal in Anderlecht, die ze overhandigden aan de politie. ‘We willen het kanaal helpen proper houden’, zegt magneetvisser Nadim Ghandour aan Bruzz.

De magneetvissers visten op verschillende momenten zeven wapens uit het water op dezelfde plek. Het gaat om een kalasjnikov, twee shotguns, twee Walthers, een alarmpistool en een Smith & Wesson. De shotguns waren helemaal verroest, maar de Smith & Wesson zag er nog nieuw uit. ‘Ik denk dat het nog geen twee weken in het water heeft gelegen. Het was akelig om zien, omdat we beseften dat het goed mogelijk was dat dit wapen niet zo lang geleden nog gebruikt is geweest’, zegt Ghandour.

‘De laatste maanden vinden we meer wapens en munitie, vroeger visten we vooral oud ijzer op’, zegt Ghandour aan De Standaard. ‘Het is zeldzaam dat we zeven wapens na elkaar vinden.’ Volgens Ghandour is die plek aan het kanaal ideaal om een wapen te dumpen. ‘Nu staat er een afsluiting, maar vroeger kon je tot op twee meter van de oever komen en alles in het water dumpen.’ Alle gevonden wapens of munitie worden altijd aan de politie overgeleverd.

Op twee maanden tijd heeft ND Metal detection Benelux al vijf ton ijzer uit het kanaal gevist. Ghandour vond ook al talloze fietsen, en een keer een zeldzame Flandria-motorfiets uit 1964. ‘Voor de fauna en flora in het water kan dat al een verschil maken.’