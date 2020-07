Personeel gevangenis Brugge gaat staken

Vanaf donderdagavond 22 uur zal er worden gestaakt in de gevangenis van Brugge. Dat kondigt de vakbond ACOD woensdag aan.

Aanleiding is ‘het gebrek aan respect van de directie’. De socialistische overheidsbond verwijst naar problemen als personeelstekort, overbevolking en tuchteloosheid bij de gedetineerden. De actie zou 24 uur duren.

Volgens ACOD voelt het personeel van de gevangenis in Brugge zich al geruime tijd ondergewaardeerd. ‘Gedetineerden liggen ten gevolge van overbevolking op de grond, worden opstandig en het eerstelijnspersoneel is dan kop van jut. Collectieve acties van gedetineerden, die de orde en veiligheid in de gevangenis in het gedrang brengen, blijven zonder sancties (...) Dezelfde directie gaat anderzijds zo ver in het controleren en viseren van personeelsleden dat het medisch beroepsgeheim van artsen aangetast raakt. Resultaat is dat het kader dat al onderbezet is, verder onder druk komt te staan doordat personeelsleden ziek worden of een andere plaats van tewerkstelling opzoeken. Afspraken over het jaarlijks verlof worden niet gerespecteerd, en overuren mag men presteren, maar ze opnemen wordt structureel onmogelijk gemaakt’, luidt de ellenlange lijst van kritiek in een persbericht.

Sociaal overleg

Volgens ACOD is de directie enkel bereid om te overleggen als dat afgedwongen wordt, bijvoorbeeld via een stakingsaanzegging. Het personeel pikt dit niet langer en dus wordt er vanaf donderdagavond gestaakt.

Het gevangeniswezen beklemtoont dat er wel degelijk sociaal overleg is geweest tussen de gevangenisdirectie in Brugge en de vakbonden. ‘Er is gehoor gegeven aan een aantal punten, maar niet over alles kon een compromis worden bereikt. We zijn dan ook verwonderd dat dit moet resulteren in een staking’, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver.