Yves Van Laethem, de Franstalige woordvoerder van Sciensano, was woensdagochtend afwezig op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Hij zit preventief in quarantaine nadat hij in contact kwam met iemand die besmet is met het nieuwe coronavirus. Dat zegt Boudewijn Catry, de tijdelijke vervanger van Steven Van Gucht, in de video hierboven.