Voetbalcompetitie in China kan van start na massa negatieve tests

De Chinese voetbalcompetitie gaat zaterdag van start, enkele dagen nadat alle betrokkenen hun intrek hebben genomen in twee hotels. Aan die ‘opsluiting’ gingen bijna 2.000 coronatests vooraf die allemaal een negatief resultaat opleverden.

In totaal 1870 mensen, van spelers tot begeleiders, ondergingen een test voordat ze zich in de ‘bubbel’ begaven waarin ze zich de komende twee maanden bevinden. De Super League is opgedeeld in twee groepen van acht teams. De ene groep speelt wedstrijden in Dalian, de andere in Suzhou. Alle spelers, de staf en officials zijn ondergebracht in één hotel in de betreffende stad en mogen hun familie twee maanden niet zien. Ze zullen wekelijks worden getest op de aanwezigheid van het coronavirus.

Het seizoen, dat eigenlijk in februari zou beginnen maar vanwege de corona-uitbraak werd uitgesteld, gaat van start met een duel tussen kampioen Guangzhou Evergrande en bekerwinnaar Shanghai Shenhua in Dalian. Alle wedstrijden worden gespeeld zonder publiek.

Marouane Fellaini (Shandong Luneng) en Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) verdedigen de Belgische kleuren in China. Eind maart testte Fellaini positief. Na een verblijf in het ziekenhuis volgde een periode in quarantaine.