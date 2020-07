Handelsoorlog VS-China: Chinezen moeten consulaat in VS sluiten

De VS hebben Peking gedwongen om een consulaat in Houston, de grootste stad van Texas, te sluiten. Daarmee lopen de spanningen tussen de VS en China verder op.

De belangrijke diplomatieke vertegenwoordiging moet binnen 72 uur de deuren sluiten, melden Amerikaanse media.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het een schandalige zet. Washington zou China dinsdag hebben overvallen met de beslissing. ‘China veroordeelt deze schandalige en ongerechtvaardigde actie ten zeerste’, verklaarde woordvoerder Wang Wenbin. Hij roept op om de beslissing terug te draaien en dreigt met een vergelding als dat niet gebeurt.

De relatie tussen Washington en Peking is al moeilijk door onder meer geschillen over handel, de in China uitgebroken coronapandemie en de groeiende Chinese bemoeienis met de voormalige Britse kolonie Hongkong.