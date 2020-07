Militairen op oefenkamp worden getest op corona na besmetting

Een militair die op oefenkamp was in de kazerne van Hechtel-Eksel raakte besmet met het nieuwe coronavirus. Alle militairen van dat kamp worden getest en blijven tot die tijd in de kazerne.

Sinds 6 juli organiseert de Koninklijke Militaire School (KMS) een oefenkamp in het militaire kwartier Vlasmeer langs de Eindhovensebaan in Hechtel-Eksel. Er verblijven een 150-tal jonge militairen in het kamp. Er is nu ongerustheid ontstaan over een coronabesmetting bij een militair. ‘Vlak voor het weekend zijn enkele militairen naar huis gegaan en een persoon heeft ons nadien laten weten dat hij positief op het nieuwe coronavirus heeft getest. We hebben onmiddellijk de nodige voorzorgsmaatregelen genomen’, zegt kolonel Pirenne, directeur basisvorming van de KMS.

‘We hebben intussen nagetrokken met wie die persoon contact heeft gehad. Woensdag zullen die personen getest worden. Normaal zou het trainingskamp donderdag stoppen, maar afhankelijk van de testresultaten of in geval van mogelijke complicaties kan die einddatum worden uitgesteld.’

‘In geval van een eventuele besmetting willen we dat de andere aanwezigen geen onnodig risico lopen. Het is niet de bedoeling om de mensen hier in quarantaine te plaatsen. We zorgen er nu wel voor dat militairen samenblijven binnen hun vaste groep of bubbel. Zo kan een eventuele besmetting zich niet verder verspreiden.’ Op het terrein dragen alle aanwezigen mondmaskers en er wordt gewaakt over de afstandsregels.