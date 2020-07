Bekende Filipijnse journaliste pleit onschuldig aan belastingontduiking

Volgens de vrouw en vele organisaties die ijveren voor persvrijheid is haar vervolging een intimidatiecampagne.

De 56-jarige Ressa staat aan het hoofd van de nieuwswebsite Rappler, die al dikwijls onder vuur werd genomen door president Rodrigo Duterte voor hun kritische berichtgeving over onder meer zijn oorlog tegen illegale drugs.

Rappler wordt ervan beschuldigd belastingaangiftes te hebben vervalst, maar Ressa pleitte onschuldig. ‘Deze aanklachten zijn politiek gemotiveerd en zijn bedoeld om te kwellen en te intimideren’, zei ze aan de aanwezige journalisten. ‘Het is bedoeld als een uitputtingsoorlog om ons te proberen bang maken om verslag te blijven uitbrengen. Het beste antwoord hierop is om dat te blijven doen.’

Vorige maand werd de journaliste, die de Amerikaans-Filipijnse nationaliteit heeft, nog veroordeeld tot zes jaar cel voor smaad. Ze kwam op borgtocht vrij in afwachting van de behandeling van de zaak in beroep.

Maria Ressa was in 2018 nog een van de Personen van het Jaar van Time Magazine. De aanklachten tegen haar zorgen voor internationale bezorgdheid over de behandeling van journalisten in de Filipijnen, een land dat lang beschouwd werd als een voorbeeld voor de rest van Azië als het gaat over persvrijheid.