Laurent Ciman en Toronto mogen naar achtste finales minitoernooi MLS

Voormalig Rode Duivel Laurent Ciman en zijn team Toronto FC hebben zich dinsdag geplaatst voor de achtste finales van het minitoernooi in de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS). Met een scoreloos gelijkspel tegen New England Revolution in hun derde groepswedstrijd zijn ze zeker van de kwalificatie. De verdediger startte op de bank en mocht pas in de 82e minuut invallen.

Met vijf op negen delen ze de leiding met New England Revolution. DC United volgt met twee punten en kan hen mits een zege tegen Cimans ex-ploeg Montréal Impact nog voorbijsteken, maar dan nog is Toronto altijd zeker van minstens de tweede stek, die een plaats bij de laatste zestien oplevert. Vanaf de achtste finales wordt er met een knock-outsysteem gespeeld.

De MLS werd midden maart na twee speeldagen stopgezet omwille van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Begin juli werd de competitie hervat met een groepsfase. Alle spelers en staf verblijven in één ‘bubbel’ in Disney World in Orlando (Florida).

Het coronavirus stuurde de plannen bij de herstart al danig in de war. Dallas en Nashville moesten zich eerder al terugtrekken. Bij Dallas werden er elf besmettingen vastgesteld, bij Nashville negen. De VS is dan ook wereldwijd het zwaarst getroffen land door het longvirus.