Drie Chirokampen geannuleerd vanwege coronabesmetting

Drie Chirokampen moeten geannuleerd worden omdat enkele leiders besmet bleken met het nieuwe coronavirus. Dat bevestigt Erwin Cools, directeur van Chirojeugd Vlaanderen dinsdag.

Het gaat om twee kampen van Chiro Lendelede, uit West-Vlaanderen, en een van Chiro Klein-Vorst uit het Antwerpse Laakdal.

Volgens Chirojeugd Vlaanderen had één deelnemer na afloop van een monitorcursus positief getest. Aan die cursus namen in totaal 58 jongeren deel, verdeeld over twee bubbels. Inmiddels hebben elf jongeren uit dezelfde bubbel positief getest. Mogelijk loopt dat aantal nog op, want niet alle testresultaten zijn bekend.

‘De drie bivakken moesten daardoor geannuleerd worden’, zegt Cools. Hun vertrek stond de komende dagen gepland. Mogelijk zijn er nog kampen getroffen als het aantal positieve tests nog zou oplopen. ‘Tenzij het vertrek natuurlijk pas gepland staat na het verstrijken van de quarantainetijd.’

Ook een Chirogroep uit het Limburgse Peer kan overigens niet vertrekken nadat een jongere positief had getest op het coronavirus. Maar die besmetting zou niet gelinkt zijn aan de monitorcursus. Vrijdag bleek ook dat een lid van de Chiro van Jezus-Eik, bij Overijse, positief testte na afloop van een kamp.

Cools merkt geen significante stijging van het aantal coronabesmettingen bij jeugdkampen. ‘We hebben nu vooral te maken met één besmetting, op één cursus. Al bij al blijft het aantal besmettingen beperkt, we kunnen ze goed traceren. We hebben verder nog geen signalen gekregen.’