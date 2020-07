ATP-circuit hervat medio augustus dan toch niet in Washington

Het tennisseizoen bij de mannen zal dan toch niet hervatten met de Citi Open, die 13 augustus van start hadden moeten gaan in het Amerikaanse Washington D.C. Tennisbond ATP laat dinsdag weten dat het toernooi wegens de coronacrisis in het water valt.

“Er zijn momenteel te veel onopgeloste externe factoren om het toernooi te laten plaatsvinden”, klinkt het in een mededeling. “Er zijn verscheidene internationale reisbeperkingen van kracht en verontrustende trends op het gebied van gezondheid en veiligheid.”

Het tennisseizoen ligt sinds medio maart stil vanwege de coronacrisis. Bedoeling was om medio augustus het ATP-circuit te hervatten in Washington, maar dat gaat dus niet door. Nadien zijn ook onder meer de US Open (31 augustus-13 september) voorzien, maar de ATP laat weten dat het verder met de organisatie overleg pleegt. US Open-toernooidirecteur Stacey Allaster verklaarde alvast in The New York Times dat het toernooi voorlopig nog zal doorgaan, net als de Cincinnati Masters voordien.

De herstart bij het WTA-circuit van de vrouwen is voorzien op 3 augustus in het Italiaanse Palermo.