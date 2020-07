Britse regering ‘ontweek actief’ onderzoek naar Russische inmenging Brexit-referendum

De Inlichtingencommissie van het Britse parlement vraagt een onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging bij het Brexit-referendum in 2016. De commissie beschuldigt de regering ‘te traag’ de Russische dreiging herkend te hebben. De toenmalige regering ‘ontweek actief’ een onderzoek naar die mogelijke inmenging bij het referendum, waarbij 51,9 procent stemde voor het verlaten van de EU.

De commissie, met negen leden van de oppositie en meerderheid uit het hoger- en lagerhuis, publiceerde dinsdag het langverwachte ‘Rusland’-rapport. De publicatie was negen maanden uitgesteld, nadat de Conservatieve toenmalige en huidige premier Boris Johnson de vrijgave blokkeerde net voor de parlementsverkiezingen in december. De negen suggereren dat de regering destijds de mogelijke Russische dreiging niet in het vizier had en achter de feiten liep.

De Britse regering ‘ontweek actief’ een onderzoek naar Russische inmenging, zegt Stewart Hosie, parlementslid voor de Schotse nationalistische partij SNP, in een video op de website van omroep BBC. ‘Er had een beoordeling moeten komen van Russische inmenging bij het EU-referendum en er moet nu één komen. Het publiek moet weten wat het resultaat van die beoordeling is.’

Het rapport maakt gewag van ‘wijdverspreide aantijgingen dat Rusland poogde kiezers te beïnvloeden’ bij het referendum, waarbij uiteindelijk een kleine meerderheid de Britse uitweg uit de EU bezegelde.

Zo verwijst de commissie naar studies over pro-Brexit of anti-EU-verhalen door Russische nieuwsbronnen zoals RT en Sputnik, en het misbruik van de sociale media (via bots en trollen) om gelijkaardige boodschappen te verspreiden.

Wat effectief de impact was van die pogingen om de uitslag te beïnvloeden is ‘moeilijk zo niet onmogelijk te bewijzen’. De regering was te traag om de dreiging te herkennen, maar reeds in 2014 had dit op de radar kunnen komen. Daarbij verwijst de commissie naar andere voorvallen, bijvoorbeeld de hacking van de Democratische partij in de VS. De regering onderzocht na het referendum de impact van de aantijgingen niet, ‘in scherp contrast met de Amerikaanse aanpak na meldingen van inmenging bij de presidentsverkiezingen in 2016’.