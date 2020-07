Reisadviezen blijven onveranderd

De adviezen voor wie vertrekt op vakantie of terugkeert uit het buitenland blijven dinsdag onveranderd. Dezelfde zones in Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk blijven ‘rood’, en ook aan de ‘oranje’ gebieden is in vergelijking met de voorbije dagen niets veranderd.

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken past elke dag rond 16 uur de kleurcodes op zijn website aan. Op reis vertrekken naar ‘rode’ gebieden is verboden en wie eruit terugkeert moet zich verplicht laten testen op het coronavirus, gevolgd door thuisisolatie. Wie met vakantie is geweest in een ‘oranje’ gebied wordt gevraagd om waakzaam te zijn. Een test gevolgd door quarantaine is dan aanbevolen.

De zones zijn sinds vrijdag onveranderd gebleven. Rood zijn nog altijd de regio’s Amadora, Odivelas, en delen van Sintra, Loures en Lissabon in Portugal; het Catalaanse district Segrià en het Galicische district La Mariña in Spanje en Leicester in het Verenigd Koninkrijk. Bulgarije, Kroatië, Luxemburg, Roemenië en Zweden blijven oranje, net als Aragon en Catalonië in Spanje, de Portugese Algarve, de regio rond Moravskoslezský in Tsjechië, Silezië in Polen en de Midlands, North East & Yorkshire, North West en Noord-Ierland in het Verenigd Koninkrijk.

Virologen vragen om reizen te beperken tot het nodige, al is dat geen officieel advies.