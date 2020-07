Drie spelers van tegenstander Charleroi testen positief op coronavirus, club treft geen extra maatregelen

Drie spelers van het Luxemburgse Fola Esch hebben maandag positief getest op het coronavirus. De Luxemburgers speelden twee dagen eerder nog tegen Charleroi, maar de Henegouwers gaan geen extra maatregelen nemen.

Van de drie positieve gevallen bij Fola Esch, speelden er twee spelers elk een helft mee en eentje kwam niet van de bank. “We testen onze spelers al om de vier dagen, meer kunnen we niet doen”, aldus administratief directeur Pierre-Yves Hendrickx. “Voor de wedstrijd waren er ook al drie spelers die positief hadden getest en thuis waren gebleven. Je kan onze situaties niet vergelijken, wij leven al zes weken in onze bubbel van 50 samen, terwijl zij amateurs zijn. Van zodra er een positief geval of een vermoeden is, plaatsen we die spelers opnieuw in quarantaine.” Eerder testten Fall en Delfi positief bij de Carolo’s, en werd Diagne uit voorzorg in quarantaine geplaatst

Na het nieuws over de besmettingen besliste Fola Esch de trainingen een week te staken. De dertig mensen die op de bus zaten voor het oefenduel tegen Charleroi zijn voorlopig in quarantaine geplaatst. De besmette spelers vertonen geen symptomen.

“We nemen geen risico”, zegt een clubverantwoordelijke aan de Luxemburgse krant L’Essentiel. “We willen de UEFA tonen dat we nauwgezet het protocol volgen zodat we in augustus kunnen aantreden in de Champions League.”