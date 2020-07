Technologiebedrijf Apple heeft aangekondigd dat het binnen tien jaar volledig CO 2 -neutraal wil zijn. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

Op dit moment is Apple al voor een groot deel CO 2 -neutraal, zoals de datacenters en de kantoren, maar het bedrijf belooft om ook de bevoorradingslijn neutraal te maken. Op die manier moet elk Apple-apparaat klimaatneutraal worden. ‘Bedrijven hebben een kans om een duurzamere toekomst te helpen bouwen’, zegt ceo Tim Cook. ‘De innovaties zijn niet enkel goed voor de planeet, ze helpen ook om onze producten energiezuiniger te maken.’ Met de belofte om CO 2 -neutraal te worden hoopt Apple deel uit te maken van een ‘veel grotere verandering’.

Concreet betekent het dat Apple 75 procent minder CO 2 wil uitstoten en met oplossingen komt voor de overige 25 procent, bijvoorbeeld door bomen te planten of habitats te herstellen. Onder meer de ecosystemen in Colombia en de savannes in Kenya worden genoemd, al worden daarbij geen bedragen genoemd.

Minderheidsgroepen

Tegelijk wil Apple inzetten op bedrijven van minderheidsgroepen en op gemeenschappen die lijden onder milieurisico’s. ‘Systemisch racisme en klimaatverandering zijn geen aparte problemen’, vindt Lisa Jackson, verantwoordelijk voor de milieu- en sociale initiatieven bij Apple.

Apple zegt dat 74 procent van hun uitstoot gecreëerd wordt tijdens het maken van de producten. Daarom zegt het bedrijf mee te werken aan een ‘Green Fund’ voor de VS en China, zodat leveranciers groener kunnen werken. Zeventig leveranciers van Apple hebben gezegd dat ze honderd procent hernieuwbare energie zullen gebruiken, net als Apple zelf.