UCI stelt aangepast protocol rond wielerkoersen voor: wedstrijden met een te hoog risico worden afgelast

Kort voordat het wielerseizoen op het hoogste niveau weer van start gaat, heeft de internationale wielerunie UCI een update gepubliceerd van het protocol waarmee de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk moet zijn. De regels hebben betrekking op de renners, de begeleiding, organisatoren en publiek. De UCI heeft zich daarbij gebaseerd op adviezen van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, waarmee een door atletiekbond World Athletics opgerichte werkgroep aan de slag is gegaan.

De UCI bepaalt aan de hand van een aantal criteria in welke risicogroep een koers wordt ingedeeld, onder meer gebaseerd op de actuele situatie in een land. Wedstrijden met een te hoog risico zullen normaal gesproken worden afgelast. De UCI stelt dat de nationale gezondheidsmaatregelen in een land altijd leidend zullen zijn.

Eerder werd al bekend dat koersorganisatoren een Covid-19-coördinator dienen aan te stellen die de teams op tijd op de hoogte brengt van de situatie. Er zijn eisen wat betreft zaken als hotelaccommodatie, hygiëne en omgang met materiaal. Ook worden alle renners en begeleiders enkele dagen voor een koers getest op het coronavirus, terwijl van teamartsen wordt verwacht dat ze middels vragenlijsten dagelijks een gezondheidscheck toepassen en actie ondernemen bij verdachte symptomen. Tijdens een lange rittenkoers worden op beide rustdagen coronatests uitgevoerd.

Wanneer er tijdens een koers sprake is van een positief coronageval, zal ter plekke een groep worden samengesteld met vertegenwoordigers van de ploegen, de renners, de organisatie, de UCI, de teamartsen en de Covid-19-arts in de wedstrijd. Zij informeren de UCI, die zal besluiten wat er moet gebeuren.

Andere maatregelen zijn beperkingen rond het aantal tegelijk te huldigen renners en het verplichten daarbij van het dragen van mondkapjes, een beperking van het aantal toeschouwers bij start en finish, terwijl ook de dopingcontroles met strikte hygiëneprocedures zullen worden uitgevoerd.

De Strade Bianche is op 1 augustus de eerste wedstrijd uit de WorldTour.