Europees herstelfonds zorgt voor opluchting op beurzen

De deal over een Europees herstelfonds heeft een gunstig effect op de beurzen. Overal in Europa worden groene cijfers genoteerd.

De beurzen van Brussel, Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 1,9 procent vooruit. Ook in Italië en Spanje werd enthousiast gereageerd op de Europese miljardensteun. De beurzen in Milaan en Madrid stegen ruim 2 procent onder aanvoering van de regionale banken.

In Zürich won UBS 3,8 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Zwitserse bank. De Zwitserse farmaceus Novartis zag de omzet en winst dalen in het tweede kwartaal en daalde 1,3 procent. In Frankfurt steeg Continental 3,8 procent. De Duitse bandenfabrikant merkt dat de situatie op de automarkt weer aan het verbeteren is.

Rémy Cointreau zag een eerdere forse koerswinst verdampen en verloor 1,1 procent in Parijs. De Franse drankenproducent had afgelopen kwartaal minder last van de coronacrisis dan verwacht. Onder meer Amerikanen die thuis cocktails maakten zorgden voor wat verlichting.

De euro noteerde op 1,1435 dollar, tegenover 1,1439 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,3 procent in prijs tot 41,75 dollar. Brentolie werd ook ruim 2 procent duurder, op 44,27 dollar per vat.