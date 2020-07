Ondanks ‘slecht’ weer en corona: geslaagd verlengd weekend aan de kust

De toeristische sector aan de kust kan volgens Westtoer terugblikken op een geslaagd verlengd weekend. Vooral het verblijftoerisme scoorde goed, met in totaal bijna 1,1 miljoen overnachtingen.

In de hotels aan de kust werden 18 procent meer boekingen genoteerd dan vorige week. Ook ongeveer 460.000 dagjestoeristen kozen tijdens het verlengde weekend voor een uitstap naar de kust. Ondanks het mindere weer was zondag de topdag met 133.000 dagtoeristen. Op de nationale feestdag verwacht Westtoer dat ongeveer 120.000 mensen de weg naar de kust zullen vinden.

Door de coronapandemie moesten de tien kustgemeenten voorbereidingen treffen om alles veilig te laten verlopen. Zo is er dit weekend in Oostende bijvoorbeeld een aanmeldingssysteem voor de drie drukste stranden. ‘De warme zomerzon bleef wat weg. Het werd geen overrompeling en vakantiegangers hebben de maatregelen goed opgevolgd. De spreiding in tijd en ruimte zijn belangrijke aspecten. Het verlengd weekend is alvast een opsteker voor de toeristische sector aan zee’, aldus algemeen directeur Stefaan Gheysen. Westtoer roept alle toeristen op om de maatregelen rond handhygiëne, social distancing, de contactbubbel en mondmaskers strikt na te leven.

Groen en een beetje geel

De online druktebarometer van Westtoer werd ondertussen al ruim 865.000 keer geconsulteerd. Dankzij het initiatief kunnen vakantiegangers beter inschatten welke drukke zones ze beter vermijden. Net als afgelopen weekend kleurt de kaart op de meeste plaatsen voorlopig nog donker- en lichtgroen, de codes voor ‘rustig’ en ‘gezellig’. Het centrum van De Panne, Koksijde, De Haan, Blankenberge en Knokke krijgt momenteel wel code geel, wat staat voor ‘druk’.

Ten slotte stelt Westtoer vast dat de efficiënte communicatie geapprecieerd wordt door de toeristen. Ondanks de maatregelen werd immers door veel mensen voor een verblijf aan zee gekozen. ‘De kust blijft ook later deze zomer en in het najaar een unieke vakantiebestemming’, besluit Stefaan Gheysen.

Alle maatregelen in de verschillende badsteden en de druktebarometer kunnen geraadpleegd worden via www.dekust.be.