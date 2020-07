Een gewapende man gijzelt dinsdag een twintigtal passagiers van een bus in Loetsk, een stad in het westen van Oekraïne. Dat meldt de plaatselijke politie.

Volgens de politie heeft de man wapens en explosieven. President Volodimir Zelenski heeft intussen gereageerd op het gebeuren en zegt dat hij zelf de controle neemt over de situatie. Volgens hem is er geweervuur gehoord en is de bus beschadigd.

De gijzelnemer heeft de politie opgebeld en stelt zich voor als Maxime Plochoj. Er wordt met hem onderhandeld. Volgens de viceminister van Binnenlandse Zaken heeft de man een ‘complexe mentale toestand’.

Het centrum van Loetsk, een stad met zo’n 200.000 inwoners, is volledig afgesloten, onder meer met tanks.