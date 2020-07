NFL-spelers worden dagelijks getest op trainingskamp: “We willen het langzaam aanpakken”

De spelers in de Amerikaanse NFL [National Football League] zullen tijdens de start van de voorbereidingen op het nieuwe seizoen dagelijks worden getest op het coronavirus. Daarover heeft de top van de NFL een akkoord afgesloten met de spelersvakbond (NFLPA).

De dagelijkse testen zullen zeker de eerste twee weken worden uitgevoerd. Wanneer de besmettingsgraad onder vijf procent zakt, zal er om de twee dagen worden getest. De spelers waren voorstander van dagelijkse testen terwijl de clubeigenaars liever een dag tussen lieten.

“Deze protocols zijn levende documenten, wat betekent dat ze heel snel kunnen wijzigen”, zegt de hoofdarts van de NFL, dokter Allen Sills. “Hoe meer we weten over het virus, hoe meer we weten over de overdracht. We verwachten dat de protocols nog zullen wijzigen.”

Voor spelers mogen deelnemen aan een trainingskamp van hun ploegen, zullen ze twee negatieve testen moeten voorleggen. “Dat is een van de lessen die we geleerd hebben uit de andere sportcompetities”, aldus Sills. “We willen meer dan één test. Spelers, coaches en staf zullen vanuit alle uithoeken van het land en de wereld naar de trainingskampen komen. We willen het langzaam aanpakken. Eerst stappen, dan joggen, daarna lopen.”

Het nieuwe NFL-seizoen start in principe op 10 september.