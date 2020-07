Organisatoren van ISTAF-meeting in Berlijn mikken op 3.500 atletiekfans

Op 13 september staat in het Olympisch Stadion in Berlijn de ISTAF-atletiekmeeting op het programma. De organisatie rekent op de aanwezigheid van 3.500 toeschouwers, waardoor het in Duitsland een van de eerste grote events met publiek wordt sinds het losbarsten van de coronacrisis.

Het Olympisch Stadion heeft een capaciteit van 45.000 zitjes. “3.500 in plaats van 45.000, de ISTAF wordt dit keer zeker iets anders. Maar het is een kleine stap richting een normale gang van zaken”, zegt wedstrijddirecteur Martin Seeber, die onder meer het Zweedse polsstokfenomeen Armand Duplantis op zijn affiche heeft staan.

Naast de 3.500 toeschouwers zullen nog zo’n 1.500 andere mensen in het stadion aanwezig zijn, bij wie atleten, officials, veiligheidspersoneel, technici en media. In Duitsland zijn evenementen in open lucht met maximaal 5.000 personen toegelaten mits de naleving van een heel reeks veiligheidsvoorschriften.

“We willen met de ISTAF iedereen in de sportwereld een signaal geven en een lichtend baken zijn voor de atletiek”, aldus Martin Seeber. “We willen de fans en de atleten tonen dat we er ook zijn in moeilijke tijden.”