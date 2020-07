Afgelopen weekend gaf de Amerikaanse president Donald Trump een interview aan Fox-presentator Chris Wallace. Trump beweerde daarin dat de VS het laagste sterftecijfer door het coronavirus ter wereld hebben. Bekijk in de video hierboven hoe hij zijn assistente om een papier stuurt om zijn gelijk te halen.

In de Verenigde Staten zijn al meer dan 140.000 mensen gestorven aan de gevolgen van covid-19. Daarmee is het land de koploper in het aantal doden. Bijna een vierde van het wereldwijde aantal slachtoffers viel in de VS. Het land is ook koploper in het aantal besmettingen, met meer dan 3,8 miljoen bevestigde gevallen.

De sterftegraad in de VS is niet de hoogste, die bedraagt op 21 juli 3,7%. Vandaag sterven in de VS dus 37 patiënten op 1.000 gevallen. In de Europese Unie ligt dat cijfer met 10,2% een pak hoger, België staat op de vierde plaats met 15,3%. De koploper wat betreft de sterftegraad is Jemen: daar overlijden 276 mensen op 1.000 bevestigde gevallen. Trump heeft dus gelijk als hij zegt dat zijn land niet de hoogste sterftegraad heeft, maar er zijn nog heel wat andere landen waar dat cijfer een pak lager ligt.