‘Europese leiders hebben klimaatcrisis volledig genegeerd’

De Europese staatshoofden en regeringsleiders ‘hebben de klimaatcrisis volledig genegeerd’. Dat klaagt Youth For Climate aan na afloop van de Europese top.

Op de Europese top werd een akkoord bereikt over de meerjarenbegroting en een coronaherstelfonds, goed voor alles samen ruim 1.800 miljard euro.

‘Op de bijeenkomst van de Europese Raad in Brussel toonden de Europese leiders dat ze de klimaatcrisis niet als een crisis beschouwen. In plaats daarvan focusten ze hun aandacht op het economische herstelpakket en de meerjarenbegroting’, stelt Youth For Climate. ‘Dit is natuurlijk wat we verwacht hadden, maar het is onvergeeflijk om de klimaatcrisis in deze onderhandelingen te negeren.’

In de aanloop naar de top hadden vier klimaatjongeren - de Zweedse Greta Thunberg, de Duitse Luisa Neubauer en de Belgen Anuna de Wever en Adélaïde Charlier - de Europese leiders in een open brief nog opgeroepen om de klimaatverandering dringend als een crisis te behandelen en om onmiddellijk maatregelen te nemen om een klimaatramp te voorkomen. Het gaat onder meer om het stopzetten van investeringen en subsidies in fossiele brandstoffen, en het opstellen van jaarlijkse en bindende CO2-doelstellingen op basis van wetenschappelijke informatie. Ook vragen ze om ‘ecocide’ - het op massale schaal vernielen of beschadigen van ecosystemen - te beschouwen als een internationale misdaad.

De open brief van de activisten werd ondertussen al door meer dan 78.000 mensen ondertekend, onder wie ook minstens 300 wetenschappers en heel wat beroemdheden.