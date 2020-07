Volvo Cars verwacht sterk herstel in tweede jaarhelft

Volvo Cars heeft tijdens de eerste zes maanden van 2020 wegens de coronacrisis dieprode cijfers in de boeken gezet. Maar de Zweedse autobouwer verwacht een ‘sterk herstel’ in de tweede jaarhelft.

Tijdens de eerste twee kwartalen kwam de omzet van Volvo Cars uit op 111,8 miljard Zweedse kroon (10,9 miljard euro). Dat is 14,1 procent minder dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. De constructeur boekte een nettoverlies van 1,2 miljard Zweedse kroon, terwijl hij tijdens de eerste zes maanden van 2019 nog 3,4 miljard kroon winst maakte.

Die slechte resultaten zijn natuurlijk te wijten aan de coronapandemie, waardoor onder meer showrooms tijdelijk moesten sluiten en er dus minder klanten over de vloer kwamen. Volvo’s wereldwijde autoverkoop viel tijdens de eerste jaarhelft terug met meer dan een vijfde, tot 269.962.

Verkoop in China trekt aan

Maar de autobouwer ziet al de eerste tekenen van herstel. Tijdens het tweede kwartaal verkocht Volvo weer meer auto’s in China, terwijl ook in de Verenigde Staten in juni weer groei werd opgetekend. ‘Als de markten herstellen zoals we verwachten, dan voorspellen we verkoopvolumes die terugkeren naar het niveau van de tweede helft van 2019 ‘, zegt CEO Håkan Samuelsson.

Door de coronapandemie raakte ook de productie bij Volvo verstoord. In China sloten de fabrieken begin februari voor vier tot vijf weken de deuren. De Europese fabrieken, in het Zweedse Torslanda en het Belgische Gent, legden de productie in maart stil en startten respectievelijk drie en vier weken later weer op. Volvo sloot eind maart ook de productiesite in het Amerikaanse Ridgeville om die begin mei weer op te starten, maar in juni zag de constructeur zich genoodzaakt om fabriek weer te sluiten wegens toeleveringsproblemen.