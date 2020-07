Wetenschapper mag eerste bal gooien bij baseballkampioen Washington Nationals

Anthony Fauci, de directeur van het nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten in de Verenigde Staten, mag donderdag de eerste, ceremoniële bal gooien bij baseballkampioen Washington Nationals. De titelverdediger in de Major League opent het seizoen in eigen stadion tegen New York Yankees.

De 79-jarige Fauci, een van de topadviseurs van president Donald Trump in de strijd tegen de corona-epidemie, is een groot fan van de Nationals. Hij werd onlangs nog in het openbaar gezien met een mondkapje waarop het logo van zijn favoriete club stond afgebeeld.

“Dr. Fauci is een echte kampioen geweest voor ons land tijdens de Covid-19-pandemie en gedurende zijn voortreffelijke carrière. Het is dus alleen maar passend dat we hem eren als we het seizoen beginnen en onze titel verdedigen”, liet de clubleiding weten.

Trump is de laatste tijd niet al te gelukkig meer met de inbreng van de gezaghebbende Fauci, die voortdurend pleit voor ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in de Verenigde Staten een halt toe te roepen. Volgens het Witte Huis is hij onder meer pessimistisch en negatief ingesteld. Fauci heeft de kritiek die hij van hogerhand kreeg, afgedaan als “onzin” en “compleet onjuist”. De immunoloog noemde de pogingen vanuit het Witte Huis hem te ondermijnen “een beetje bizar”.