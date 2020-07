Thomas De Gendt maakt “evidente keuze” en blijft bij Lotto-Soudal: “Waarom zou ik weggaan?”

Thomas De Gendt zal ook de volgende twee jaar de kleuren van Lotto Soudal verdedigen. De aanvalskoning zette zijn krabbel onder een nieuw contract tot eind 2022, zo bevestigt hij dinsdag.

“Eigenlijk was het een evidente keuze. Eerlijk, nooit heb ik getwijfeld om elders te gaan. Ik voel me hier goed. Waarom zou ik weggaan?”, zegt De Gendt, momenteel op trainingskamp in de Vogezen. “Ik ken dit huis inmiddels al zes jaar. Waarom zou ik verkassen? Lotto Soudal kent me en geeft me de vrijheid, die ik nodig heb, de vrijheid die andere teams me allicht niet kunnen geven. Samen wonnen we al zo vaak. Ik ben ervan overtuigd dat we de komende jaren nog meer zullen winnen. Samen dus.”

De 33-jarige De Gendt maakte vooral naam met zijn ritzeges in de grote rondes. Zo won hij vorig jaar na een monsterontsnapping de Tourrit naar Saint-Etienne. Drie jaar eerder was hij in La Grande Boucle de beste op de Mont Ventoux. In de Ronde van Italië maakte hij in 2012 furore met etappewinst op de Stelvio en een derde plaats in het eindklassement. Ook in de Vuelta was de Oost-Vlaming al aan het feest met ritwinst in 2017 en de bergtrui een jaar later. Hij wil zich blijven focussen op dit soort wedstrijden.

“Voor de klassiekers hebben we Philippe Gilbert, Tim Wellens en John Degenkolb. Ik zal ze daar helpen, waar ik kan. Mijn persoonlijke droom blijft wel een rit gewonnen te hebben in alle tien grootste rittenkoersen. Ik won al in Catalonië, Zwitserland, Romandië, Parijs-Nice en Dauphiné. Ik mis enkel nog Tirreno en Baskenland. Dat zit er niet in voor 2020 maar ik heb nog enkele jaren voor me, met steun van Lotto Soudal.”

“Ik ben gelukkig te zien dat Thomas zich hier thuis voelt”, zegt John Lelangue, General Manager van Lotto Soudal. “Thomas wint en laat winnen. Deze contractverlenging is goed voor de stabiliteit en de continuïteit van de ploeg. Thomas begrijpt dat we een visie hebben. Alleen al voor zijn palmares en zijn loyauteit hebben we hem nodig. Het is fijn te zien dat dat gevoel wederzijds is. De toekomst ziet er goed uit. Overigens, meer versterkingen voor de ploeg kondigen we eerstdaags aan.”