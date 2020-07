Aantal besmettingen loopt verder op: gemiddeld ruim 175 per dag

Het gemiddelde aantal besmettingen bedroeg in de week tot 17 juli 175,1 per dag. Dat is een stijging van 79 procent met een week eerder. Het gaat om de veertiende stijging op rij.

Dat blijkt uit de cijfers die het wetenschappelijke instituut Sciensano dinsdag heeft gerapporteerd. Gisteren bedroeg de stijging nog 65,7 procent. Er zijn nu in totaal 64.094 besmettingen vastgesteld in ons land.

Het aantal doden is ook gestegen. In de week tot 17 juli werden gemiddeld 2,9 overlijdens per dag gerapporteerd, wat neerkomt op een stijging van 82 procent met een week eerder. Het aantal opnames is in diezelfde periode slechts met 1 procent gestegen, naar gemiddeld 10,3 per dag.

Voor de gemiddelden worden de gegevens van de laatste drie dagen niet meegeteld, omdat die in de praktijk vaak nog niet volledig zijn. Maar daardoor hinken de gemiddelden wat achterop. Naar alle verwachtingen stijgt het aantal besmettingen ook de volgende dagen en valt hetzelfde te vrezen voor het aantal doden en opnames.