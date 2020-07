Ecuadoraans gerecht bevestigt acht jaar cel voor ex-president Correa

Een rechtbank in Ecuador heeft maandag de straf bevestigd van Rafael Correa, voormalig president die in België verblijft, tot acht jaar cel wegens corruptie.

Ook zeventien medebeschuldigden krijgen een gelijkaardige straf, onder wie voormalig vice-president Jorge Glas en ex-medewerkers van de president.

Na weken van deliberatie heeft de nationale rechtbank de straf bevestigd. Correa wordt ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding.

Correa en zijn medestanders zouden volgens de rechtbank bijna 8 miljoen dollar hebben ontvangen van bedrijven, waaronder de Braziliaanse bouwgroep Odebrecht, in ruil voor overheidsopdrachten. Sinds Correa in 2017 moest aftreden, verblijft hij met zijn familie in ons land.