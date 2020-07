Droge en zonnige feestdag

Het wordt dinsdag droog en meestal zonnig, met in de loop van de dag stapelwolken in het noordwesten van het land.

De maxima liggen tussen 18 of 19 graden aan de kust en in de Hoge Ardennen en tot 23 graden in Belgisch-Lotharingen.’s Nachts wordt het helder tot lichtbewolkt, met kans op nevel of mist en minima tussen 6 en 12 graden. Dat zegt het KMI.

Woensdag blijft het droog met veel zon en soms sluierwolken. Het kwik stijgt tot 19 graden aan zee, 20 graden in de Ardennen, 22 graden in het centrum en 25 graden in Belgisch-Lotharingen.

Ook donderdag weer een droge en rustige dag met zon en wolkenvelden. De maximumtemperaturen gaan van 20 tot 25 graden.

Vrijdag begint dan weer met regen of buien, en mogelijk zelfs onweer. In de loop van de namiddag wordt het opnieuw droog met opklaringen over het westen van het land. De maxima schommelen rond 21 graden.

Het weekend begint zaterdag zwaarbewolkt met kans op buien en maxima rond 21 graden. Zondag blijft het wisselvallig met regen of buien en kans op onweer. De temperaturen gaan dan tot 17 à 21 graden.