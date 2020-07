Na een slijtageslag van vier dagen en vier nachten zijn de Europese leiders het eens geworden over een ‘historisch pakket’ van bijna 1.824 miljard euro. Vooral de ‘zuinige landen’ maakten de job van Charles Michel aartsmoeilijk. Het dwarsliggen leverden hen wel wat op.

Als Mark Rutte vorig jaar ‘ja’ had gezegd, was waarschijnlijk hij en niet Charles Michel voorzitter van de Europese Raad geworden. Na negen jaar premierschap had de immer goedlachse Nederlandse premier ...