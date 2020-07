Release kaskraker ‘Tenet’ voor onbepaalde tijd uitgesteld

‘Tenet’, de nieuwste film van Christopher Nolan, zal dan toch niet uitkomen op 12 augustus. Dat heeft filmstudio Warner Bros. laten weten. ‘We komen binnenkort met een nieuwe releasedatum.’

Tenet was de kaskraker waar de filmwereld zijn hoop op had gevestigd om de bioscoopzomer definitief af te trappen, maar die hoop werd de cinema’s nu door Warner Bros. ontnomen. ‘We zullen binnenkort een nieuwe releasedatum in 2020 bekendmaken voor Christopher Nolans fantastische film’, meldde Toby Emmerich aan Variety.

Nolans nieuwste zou oorspronkelijk op 17 juli in de zalen komen, maar de releasedatum werd verschoven naar 31 juli door ongerustheid over de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Later werd de release nog eens uitgesteld naar 12 augustus, terwijl Warner Bros. probeerde uit te maken wat een goed moment zou zijn om de kaskraker van de zomer in de zalen uit te spelen.

Warner Bros. maakte bovendien bekend dat Tenet ‘niet langer behandeld zal worden zoals een traditionele wereldwijde release’. Dat betekent dat de Amerikaanse filmstudio de film mogelijk al uitspeelt in belangrijke markten als Azië als de filmzalen daar weer open gaan, terwijl Tenet in eigen land nog niet te zien is. Ook de Belgische cinemasector, die ondertussen weer draait, had zijn hoop op Tenet gevestigd voor het zomerseizoen.

Christopher Nolan is onder andere bekend van Inception, Interstellar en de Batman-films The Dark Knigt en The Dark Knight Rises.