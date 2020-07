Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) klinken in hun reactie op de opdracht die ze aanvaardden van koning Filip opvallend eensgezind. Ook voor de Franstalige socialisten heeft de coronacrisis aangetoond dat het institutioneel systeem van ons land te complex is geworden. ‘De PS heeft een opening gemaakt, die moeten we verkennen’, aldus De Wever.

‘De coronacrisis is de ergste crisis die we hebben meegemaakt sinds de Tweede Wereldoorlog’, verklaarde PS-voorzitter Magnette in een videoboodschap. Hij trekt lessen uit die crisis: ‘We kunnen zo’n lange en ernstige crisis niet aanpakken zonder een echte regering. Ik wil geen rekeningen vereffenen, maar het is duidelijk dat ons land niet klaar is om deze crisis, waar we nog jaren de gevolgen van zullen dragen, het hoofd te bieden.’

‘Er is geen krachtig federaal bestuur’, stelde ook N-VA-voorzitter De Wever. ‘Wij zwalpen op een stuurloos schip. De problemen moeten nu aangepakt worden.’

Magnette kon het niet laten om nog eens uit te halen naar de regering-Michel ‘die onze sociale zekerheid verzwakt heeft en bespaard heeft in onze gezondheidszorg’, maar tegelijk toonde de PS-voorzitter zich voorstander van institutionele hervormingen. ‘Ons land is zo complex geworden dat de openbare diensten erdoor aan efficiëntie inboeten en niemand zijn weg er nog in vindt. Tijdens deze crisis hebben sommigen zich meer beziggehouden met het afschuiven van de schuld op anderen dan dat ze zelf hun verantwoordelijkheid namen. Het is tijd om duidelijk te maken wie wat doet en om ons institutioneel systeem te vereenvoudigen en het zo efficiënter te maken.’

Dat klonk voor De Wever als muziek in de oren: ‘Bevoegdheden zijn versplinterd, een efficiënte aanpak is onmogelijk. De PS heeft een opening gemaakt om ook dat institutionele aan te pakken en de bevoegdheden te herverdelen. Er is geen enkele garantie op succes, maar ik denk dat we dat spoor moeten verkennen.’