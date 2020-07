Trossard verzekert zich met Brighton van verlengd verblijf in de Premier League

Brighton & Hove Albion en Newcastle United hebben maandag op de 37e en op een na laatste speeldag in de Premier League de punten gedeeld. De partij eindigde op 0-0. Brighton, met onze landgenoot Leandro Trossard en ex-Club Brugge keeper Mathew Ryan de hele partij tussen de lijnen, is dankzij het punt gered.

Beide teams hielden mekaar de hele partij in de tang en doelpunten bleven uit. De scoreloze draw levert Brighton volgend seizoen opnieuw een plek op in de Premier League. Trossard en co staan met 38 punten op de vijftiende plaats en zijn hiermee zeker van het behoud. Newcastle (44 ptn) staat dertiende.

Brighton trekt op de laatste speeldag naar Burnley. Newcastle speelt gastheer voor kampioen Liverpool.