De Nederlandse veldrijdster Annemarie Worst heeft een zware armblessure opgelopen na een valpartij tijdens een mountainbike wedstrijd in het Zwitserse Leukerbad. De 24-jarige winnares van de wereldbeker (en tweede op het voorbije WK) werd afgevoerd met de helikopter en is ondertussen geopereerd in het AZ van Herentals. “Het is mijn eerste grote blessure in mijn hele wielercarrière”, vertelde Worst op Instagram.