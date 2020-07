Optimisme bij hervatting EU-top: ‘Maar vannacht leek het voorbij’

De Europese top over een groot relancefonds na de coronacrisis en een nieuwe meerjarenbegroting is maandagnamiddag hervat. Ondanks het vooruitzicht van een vierde dag van marathonoverleg waren verschillende leiders hoopvol.

De staatshoofden en regeringsleiders gingen maandagochtend in de vroege uurtjes zonder akkoord uit elkaar. Grootste discussiepunt is de totale omvang van het relancefonds dat de komende jaren met gezamenlijk geleend geld vele honderden miljarden euro’s in de economieën van zwaar getroffen landen als Italië en Spanje moet pompen.

Bij hun aankomst maandagnamiddag drukten president Macron en kanselier Merkel hun hoop op een akkoord over het relanceplan uit. De gesprekken hernemen ‘met mogelijke hoop op een compromis. Er ligt nog niets vast, dus ik zal extreem voorzichtig blijven’, aldus Macron.

‘Vorige nacht hebben we na lange onderhandelingen een kader voor een mogelijk akkoord gevonden. Het is een stap vooruit en dat biedt hoop dat vandaag een akkoord kan worden gevonden, of dat ten minste een akkoord mogelijk is’, trad Merkel haar Europese partner bij.

Commissievoorzitster Ursula von der Leyen klonk nog optimistischer: ‘Ik heb de indruk dat de Europese leiders echt een akkoord willen. Ik ben positief over vandaag. We zijn er nog niet , maar de zaken bewegen in de juiste richting.’ Volgens von der Leyen is de beslissende fase nu aangebroken: ‘We hebben een oplossing nodig, de Europese burgers hebben een oplossing nodig, De Europese Unie heeft een oplossing en een akkoord nodig om deze crisis te overwinnen en Europa voor te bereiden op de toekomst’.

Rutte: ‘Hoopvoller dan afgelopen nacht’

Zelfs de Nederlandse premier Mark Rutte, het gezicht van de ‘zuinige’ landen die dwarsliggen, geloofde maandagnamiddag dat een compromis mogelijk is: ‘Het ziet er hoopvoller uit dat afgelopen nacht, toen ik dacht: het is voorbij.’

Volgens de Nederlandse regeringsleider liggen er voor verschillende discussiepunten compromisvoorstellen op tafel. ‘Ik ben zeer tevreden over de teksten die nu op tafel liggen’. Toch waarschuwde Rutte voor overdreven optimisme. ‘Het kan nog mislopen.’

Nederland is samen met Zweden, Oostenrijk, Denemarken en in mindere mate Finland voorstander van een relancefonds met minder subsidies en meer leningen, en wil het volume van het fonds drukken.