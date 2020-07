Contador begrijpt waarom Froome overstapt naar Israel Start-Up Nation: “Ook volgend jaar is hij één van de topfavorieten voor de Tour”

Alberto Contador vindt de keuze van Chris Froome om Team INEOS volgend jaar in te ruilen voor Israel Start-Up Nation logisch. In een gesprek met Cyclingnews zegt El Pistolero maandag dat Froome in 2021 nog altijd een van de topfavorieten voor de Tour zal zijn.

“De overstap van Froome snijdt hout. Hij won vier Tours, de Giro en de Vuelta en voelt zich nog altijd sterk genoeg om voor deze wedstrijden te vechten. Ik denk dat Bernal zo’n renner wordt die een hele periode dominant zal zijn in de grote rondes en hij maakt heel snel progressie. Dus als Froome bij INEOS zou blijven, dan zou hij zijn doelen moeten bijstellen of voor Bernal werken.”

Bij Israel Start-Up Nation zal de Brit mogelijk wel minder goed omringd zijn dan bij INEOS, maar volgens Contador is dat geen onoverkomelijk probleem. Hij verwacht ook dat het team zich nog zal versterken voor het rondewerk. “Israel wil een niveau klimmen en in theorie mag je geen transfers voor augustus aankondigen. Maar ik ben er zeker van dat ze momenteel aan het rondkijken zijn om renners te vinden die Froome kunnen steunen. Want anders haal je niet alles uit wat Froome je kan bieden. Er zijn nog heel wat namen op de markt. In andere jaren liggen de vedetten vast bij hun ploegen. Dat is nu niet zo.”

Contador kijkt alvast uit naar de Tour van 2021 en het duel tussen Froome en INEOS. “Laat ons Jumbo-Visma ook niet vergeten, zij kunnen INEOS het vuur aan de schenen leggen. Maar met Froome bij ISN wordt het zeker pittig.”

Dat Froome intussen 35 is, heeft volgens Contador weinig belang. “In het hedendaagse wielrennen worden inspanningen zoveel meer opgevolgd en berekend. Daardoor zijn renners in staat om te blijven koersen tot ze veel ouder zijn. Een renner kan volgens mij vandaag meestrijden voor de zege in een grote ronde tot hij 38 of 39 is, en winnen. Er is het voorbeeld van Chris Horner in de Vuelta van 2013 (hij was bijna 42, red). Meervoudige winnaars van grote rondes zoals Froome hebben de ervaring om hetzelfde te doen. Ik meen dat Froome volgend jaar nog altijd een van de topfavorieten in de Tour de France zal zijn.”

Contador valt Froome aan in 2016 Foto: AFP

Of Froome vanaf eind augustus al een gooi zal kunnen doen naar een vijfde eindzege in de Tour, is nog afwachten. “Of Froome geselecteerd wordt, hangt volledig af van wat er binnen INEOS gebeurt”, zegt Contador. “De toppers binnen INEOS zijn altijd correct met elkaar omgegaan en ik denk niet dat er spanningen zijn tussen de drie (Froome, Bernal en Geraint Thomas, red). Ik denk ook niet dat een van hen de andere wil verhinderen om deel te nemen. Elke ploeg wil zijn beste renners meenemen naar de Tour, dat is logisch. Is dat moeilijk te managen? De tijd zal het uitwijzen. Er zijn zeker vergelijkingen mogelijk met de Tour van 2009. Maar we zijn er toen goed mee omgegaan en het was een triomf voor het team”, verwijst Contador naar zijn eerste Tourzege voor Astana in 2009. Ploegmaat Lance Armstrong, met wie hij op gespannen voet leefde, werd toen derde. “Ook al zal de stress voor INEOS iets groter zijn, de nadelen wegen niet op tegen de voordelen”, meent de Spanjaard.

Geen comeback

Contador bewees vorige week dat hij op 37e nog steeds in vorm is door het Everesting record (zo snel mogelijk 8.848 hoogtemeters afleggen) te verbeteren. Hij deed er minder dan 7,5 uur over. Maar geruchten over een mogelijke comeback lacht hij weg.

“Ik hou van de koers en ik blijf het volgen. Maar ik heb het wielrennen op de best mogelijke manier verlaten. Ik heb nu een mooi leven en ik hou van de manier waarop ik nu aan fietsen doe: ik doe de Everesting en mag daarna drinken en eten wat ik wil!”