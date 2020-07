Brits muziekblad Q Magazine stopt ermee

Na 34 jaar houdt het Britse muziekblad Q op te bestaan. Het coronavirus deed het magazine naar eigen zeggen de das om. ‘Voor maart had niemand dit kunnen voorspellen’, schrijft hoofdredacteur Ted Kessler in zijn afscheid.

‘Waar ik bang voor was bij mijn aantreden? Dat ik de laatste hoofdredacteur van Q zou zijn’, schrijft journalist Ted Kessler in het editoriaal van het septembernummer van Q. Zijn vrees is waarheid geworden: na 34 jaar is het over en uit voor het Britse muziekblad. Afscheid nemen doet de redactie in de traditie van een nostalgisch avondje hangen in de pub: met de beste en sappigste anekdotes uit hun carrière. Onder anderen Bono, Kate Bush, Chris Martin en Noel Gallagher figureren.

Het afscheid van Q is geen totale verrassing. In mei berichtte The Guardian al dat moederbedrijf Bauer Media het voortbestaan van het magazine niet kon garanderen, nadat de advertentiemarkt, die al ernstig onder druk stond, extra klappen kreeg door de coronacrisis. ‘In een extreem uitdagende magazinemarkt waren we flexibel genoeg om ons kopje boven water te houden’, schrijft Kessler nog in zijn editoriaal, ‘maar covid-19 heeft dat allemaal weggeveegd.’

Q Magazine werd in 1986 opgericht door journalisten Mark Ellen en David Hepworth. Het magazine wist zich te positioneren als een oudere broer van New Musical Express (NME): stijlvoller, minder gericht op hypes, maar nog altijd met een scherpe focus op hedendaagse (indie-)muziek. Zo onderscheidde het blad zich ook van concurrenten als Mojo en Uncut, die eerder teren op nostalgie en klassiekers.