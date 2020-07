Bestuurder bedankt politie voor intrekken rijbewijs

Agenten van de lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst werden maandag door een automobilist uit Verviers bedankt, nadat de agenten zijn rijbewijs hadden ingetrokken. De bestuurder, die onder invloed van alcohol en drugs rondreed, vond dat de politie hem behoed had voor een zwaar verkeersongeval.

De man, die als koerier van een pakjesdienst op ronde was, reed maandag rond 10 uur met een snelheid van 150 kilometer per uur over de E313 richting Antwerpen, toen de politie hem opmerkte. Ook gebruikte de chauffeur de richtingaanwijzer niet bij het inhalen van voorliggende voertuigen en leek hij bij momenten ongecontroleerd over de weg te zwalpen.

De bestuurder, een 27-jarige inwoner van Verviers, werd van de autosnelweg gehaald ter hoogte van de afrit Bilzen-Hoeselt en op de Alden Biesensingel gecontroleerd. De afgenomen alcoholtest toonde aan dat de bestuurder meer dan 1,2 promille alcohol in zijn bloed had.

Omdat ook de gestandaardiseerde checklist drugs positief was, werd bijkomend een speekseltest opgelegd. Deze test tekende positief voor het gebruik van cocaïne. Het rijbewijs van de twintiger werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Voor het rijgedrag en de andere verkeersinbreuken werd een derde proces-verbaal opgesteld. De man zal zich nog bij een Limburgse politierechter moeten verantwoorden.