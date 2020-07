Eerste resultaten vaccin Oxford en AstraZeneca veelbelovend: veilig en met sterke reactie immuunsysteem

Het vaccin dat het farmaceutische bedrijf AstraZeneca en wetenschappers van de universiteit van Oxford ontwikkelen tegen covid-19 is veilig en leidt tot een sterke reactie van het immuunsysteem. Dat blijkt uit de eerste testresultaten bij gezonde vrijwilligers, die gedeeld zijn in het medische tijdschrift The Lancet.

Het vaccin, dat de naam AZD1222 kreeg, zorgde bij de eerste testen bij 1.077 gezonde volwassenen tussen 18 en 55 niet voor ernstige bijwerkingen. Bovendien werd het immuunsysteem door het vaccin geactiveerd.

Concreet leert het vaccin het immuunsysteem het coronavirus te herkennen. Dat gebeurt op twee manieren: via T-cellen en via antilichamen. De onderzoekers melden dat binnen twee weken na vaccinatie de zogeheten T-cellen van het lichaam het coronavirus kunnen detecteren en geïnfecteerde cellen kunnen aanvallen. Binnen 28 dagen na vaccinatie maakten de proefpersonen ook antilichamen aan die het virus in het bloed en het lymfesysteem kunnen opsporen en bestrijden.

‘We hopen dat dit betekent dat het immuunsysteem het virus zal herinneren, zodat ons vaccin mensen voor een langere periode beschermt’, legde de Britse onderzoeker Andrew Pollard uit in The Lancet.

‘Hoopgevende resultaten’

‘Er moet nog veel werk gebeuren voordat we kunnen bevestigen dat ons vaccin één van de oplossingen kan zijn voor de covid-19-pandemie, maar deze eerste resultaten zijn zeer hoopgevend’, reageerde vaccinontwikkelaar Sarah Gilbert.

Volgens de onderzoekers kan de reactie van het immuunsysteem nog groter zijn na een tweede dosis. ‘Maar we weten nog altijd niet hoe hard het immuunsysteem moet reageren om ons efficiënt te beschermen tegen een sars-CoV-2-infectie.’

Fase 1 van testen op mensen

Voordat een geneesmiddel op de markt mag komen, moet het uitgebreid getest worden. Dat gebeurt eerst met reageerbuizen, gekweekte cellen en eventueel proefdieren.

De veelbelovende middelen worden daarna ook op mensen getest. Dat gebeurt in drie fases. Eerst testen onderzoekers wat de goede dosis is en of er bijwerkingen zijn. Daarna worden de proeven uitgebreid, en worden de resultaten vergeleken met controlegroepen. Na de derde fase moeten toezichthouders besluiten of een middel wordt goedgekeurd. De tests van AZD1222 zitten nu in fase 3, maar The Lancet publiceerde de resultaten van fase 1.

Al 400 miljoen dosissen besteld

Groot-Brittannië bestelde al 100 miljoen dosissen van het potentiële vaccin. Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland hebben een samenwerking op poten gezet en zo al 300 miljoen dosissen van het vaccin besteld om vanaf begin 2021 de Europese markt te bevoorraden.

Het middel van AstraZeneca en de Britse universiteit behoort tot de kandidaat-vaccins die het verst gevorderd zijn om een antwoord te bieden op de coronapandemie. Die eiste ondertussen wereldwijd meer dan 600.000 levens.

Concurrentie voor het Brits-Zweedse AstraZeneca komt onder andere van kandidaat-vaccins ontwikkeld door het Chinese Sinovac Biotech, het Chinese staatsbedrijf Sinopharm en het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna.