‘Beperk buitenlandse reizen tot wat echt nodig is’

Viroloog Linos Vandekerckhove (UZ Gent) maakt zich zorgen over de heropleving van het coronavirus. Met name de buitenlandse vakanties zitten hem dwars.

‘Ik krijg veel vragen van mensen die naar het buitenland geweest zijn’ vertelt professor Vandekerckhove. ‘Iemand die net terug is uit Portugal, merkt dat de zone waar hij verbleef nu oranje of rood kleurt en heeft een zoon of dochter die op scoutskamp gaat. “Wat moet ik doen?” vraagt hij zich af. Of iemand anders krijgt het bericht dat hij op vakantie in het hotel bediend werd door een man die nu positief test op corona.’

Vandekerckhove wijst erop dat het systeem van contact tracing zelfs in ons land nog niet op punt staat. Maar zelfs als contact tracing in ons land zou werken, dan nog kunnen we daarmee alleen de Belgische situatie goed in kaart brengen. ‘Met het wat in het buitenland gebeurt en gebeurd is, loop je altijd achter. Je kleurt een zone immers pas oranje of rood als het virus daar al heeft toegeslagen. We hebben gezien waartoe dat geleid heeft bij de skiërs die terugkwamen na de krokusvakantie.’

En dus pleit Linos Vandekerckhove voor duidelijkere maatregelen. ‘We hebben veel op korte tijd weer toegelaten. Maar we zijn te ver gegaan. Ik zou buitenlandse reizen zeker beperken tot wat echt nodig is : een partner in het buitenland, buitenlandse studies… Maar geen vakanties. We dreigen hier weer alle horeca te moeten sluiten omdat een subgroep absoluut naar het buitenland wou reizen.’

De Gentse professor beseft dat het geen eenvoudige boodschap is, zeker in een Europese context waarbij Europa liefst alle grenzen openzet. ‘Maar België behoort tot de top in de mortaliteitsstatistieken. En de cijfers zijn weer sterk aan het stijgen. We moeten het virus voor blijven in plaats van achterna hollen.’

Dit ‘voor blijven’ moet gefaseerd worden aangepakt. Vandekerckhove: ‘Laat ons eerst aantonen dat tracing perfect werkt met een aantal steekproeven of ‘virtuele positieve’ gevallen in België die de kans geven ons tracingsysteem te testen. Zodra dit systeem bewezen heeft dat het werkt en dat je het reproductiegetal kan onder 1 houden, kun je reizen met mondjesmaat weer toelaten. Zodra men daarna aangetoond heeft dat tracing ook werkt bij bijvoorbeeld reizen naar de directe buurlanden, kunnen de grenzen ruimer opengezet worden. Maar altijd gefaseerd en gecontroleerd.’

Hopen op snelle hulp van een vaccin, doet professor Vandekerckhove niet. Een vaccin kan ten snelste de volgende zomer redden, meent hij. Bovendien: ‘Men vergeet dat bij dergelijke vaccins sommige mensen, zeker ouderen, antistoffen ontwikkelen die niet sterk genoeg zijn. Als zij dan toch besmet geraken, slaat het virus eens zo hard toe. Daarom is het des te belangrijker dat we de situatie samen voor langere tijd onder controle te houden. Niemand zit te wachten op een nieuwe lockdown, toch?’