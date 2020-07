Waarom paars-geel deze keer wel kan lukken

Vierde keer, goede keer? De kaarten blijven erg moeilijk liggen voor de PS en de N-VA om samen in een regering te stappen, maar vandaag liggen ze wel beter dan tevoren. De koning ontvangt vanmiddag om half vijf voorzitters Magnette (PS) en De Wever (N-VA). Verwacht wordt dat hij het duo een opdracht zal geven.

‘Voor alle duidelijkheid, ik werk niet in onderaanneming van andere voorzitters’, stelde N-VA-voorzitter Bart De Wever vanmorgen nog eens duidelijk in De Ochtend op Radio 1. Het koningstrio schrijft in ...