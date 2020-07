Ook geen marathon van Eindhoven dit jaar vanwege coronavirus

Ook de marathon van Eindhoven slaat een jaar over, in navolging van die van Rotterdam. De organisatie heeft de 37e editie van de wedstrijd over 42,195 kilometer verplaatst van 11 oktober van dit jaar naar 10 oktober 2021.

“Erg spijtig deze afgelasting, maar ook de enige juiste beslissing”, zegt Edgar de Veer, sinds 2009 organisator van het Brabantse hardloopevenement. “Het is onder de huidige omstandigheden niet realistisch het marathonweekend zowel feestelijk als veilig te laten verlopen. Wij zijn tot het besluit gekomen in nauw overleg met de gemeente Eindhoven.”

Eindhoven is na Rotterdam en Amsterdam de derde marathon van Nederland qua omvang en tijden. Vorig jaar waren er 23.500 inschrijvingen voor de diverse afstanden. De organisatie van Eindhoven noemt net als die van Rotterdam de beperkende richtlijnen vanwege het coronavirus de reden voor het uitstel. Met name de 1,5 meterregel is lastig te handhaven.

“Het is buitengewoon jammer voor al die lopers, jong en oud, die zich hadden verheugd op de Marathon Eindhoven, maar de volksgezondheid komt vanzelfsprekend op de eerste plaats”, zegt Monique List, wethouder binnenstad. “Het coronavirus is nog niet weg. Hopelijk kunnen wij volgend jaar met z?n allen weer onbelemmerd genieten van dit prachtige, voor iedereen toegankelijke evenement.