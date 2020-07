Moeskroen heeft eerste versterkingen beet: ervaren verdediger Matias Silvestre en oude bekende Harlem Gnohéré

Eersteklasser Excel Moeskroen heeft zijn eerste versterking met het oog op komend seizoen te pakken. De 35-jarige Argentijnse verdediger Matias Silvestre komt over van de Italiaanse tweedeklasser Livorno, zo maakte de club maandag bekend.

Met zijn ervaring moet Silvestre de leider worden in de verdediging van coach Fernando Da Cruz. Het jeugdproduct van Boca Juniors heeft immers meer dan twaalf jaar in Italië achter de rug, waar hij onder meer uitkwam voor Catania, Palermo, Inter, AC Milan en Sampdoria. Sinds begin februari was hij bij Livorno aan de slag, waar hij een contract tot 1 juli had. Voordien had hij iets meer dan een halfjaar zonder werkgever gezeten.

“Een atletische en ervaren verdediger die zijn ervaring moet overdragen op de jeugdspelers”, zo klinkt het in de mededeling van de club. Silvestre is nog maar de eerste versterking van het tussenseizoen, twee dagen na de overname van Moeskroen door het bedrijf van de Spaans-Luxemburgse zakenman Gérard Lopez, de eigenaar van het Franse Lille. Van LOSC zouden er ook acht à negen jonge spelers aan de Henegouwse club uitgeleend worden, zo weet de Franse sportkrant L’Equipe.

Ook Harlem “bizon” Gnohéré komt terug

Ook de Franse aanvaller Harlem “bizon” Gnohéré trekt opnieuw het shirt van Moeskroen aan. De 32-jarige Gnohéré debuteerde op de Belgische velden in 2010 bij toenmalig derdeklasser Virton. Zijn 22 goals in 25 leverden hem een transfer op naar Charleroi. Hij droeg daarna ook het shirt van Westerlo, Moeskroen-Péruwelz en Bergen. Sinds 2015 speelde hij in Roemenië voor Dinamo Boekarest (24 goals in 58 matchen) en Steaua Boekarest (40 goals in 70 matchen).

“Zijn kennis van het kampioenschap en zijn ervaring zullen een verrijking zijn voor de kern van Moeskroen”, aldus de club.